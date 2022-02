Rugby | Sei Nazioni 2022 | risultati e classifica

Leggi su sportface

(Di sabato 5 febbraio 2022) Il Torneo Seiè pronto a dar spettacolo. Da sabato 5 febbraio comincerà la 23ª edizione del torneo rugbistico che annualmente vede sfidarsi le Nazionali di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia. Gli azzurri proveranno a sgomitare tra vere e proprie corazzate a caccia di un grande risultato. Si parte da Francia-Italia in programma allo Stade de France domenica 6 febbraio per poi chiudere il torneo in Galles il prossimo 19 marzo. Quanti punti riusciranno a conquistare gli azzurri? Detentore del titolo il Galles. IL REGOLAMENTO – Il sistema di punteggio in vigore è stato introdotto nel 2017 e prevede 4 punti per la vittoria, 2 per il pareggio e 0 per la sconfitta. Inoltre viene assegnato un punto supplementare alla squadra che marca 4 o più mete in un incontro e un ulteriore punto alla squadra che perde con sette punti o ...