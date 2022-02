Roma, spaventoso incendio in centro: le fiamme distruggono un appartamento (Di sabato 5 febbraio 2022) Terribile incendio in una palazzina in pieno centro a Roma. E’ accaduto intorno alle 20 di ieri sera, venerdì 4 febbraio, in via della Fonte di Fauno. Sul posto sono giunte immediatamente diverse squadre dei vigili del fuoco: quattro Aps (7A ,1 A ,11 A, 3 A ) l’autoscala, il carro teli, due autobotti, il carro degli autoprotettori, oltre al capoturno provinciale e al funzionario di guardia. appartamento distrutto dalle fiamme Nessuna persona è rimasta coinvolta. L’appartamento, ubicato al piano seminterrato di una palazzina, è stato distrutto dalle fiamme. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. L’incendio è partito dalla veranda e si è propagato all’interno dell’abitazione bruciando completamente 3 camere. I vigili del fuoco lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 febbraio 2022) Terribilein una palazzina in pieno. E’ accaduto intorno alle 20 di ieri sera, venerdì 4 febbraio, in via della Fonte di Fauno. Sul posto sono giunte immediatamente diverse squadre dei vigili del fuoco: quattro Aps (7A ,1 A ,11 A, 3 A ) l’autoscala, il carro teli, due autobotti, il carro degli autoprotettori, oltre al capoturno provinciale e al funzionario di guardia.distrutto dalleNessuna persona è rimasta coinvolta. L’, ubicato al piano seminterrato di una palazzina, è stato distrutto dalle. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. L’è partito dalla veranda e si è propagato all’interno dell’abitazione bruciando completamente 3 camere. I vigili del fuoco lo ...

