Quarantena scuola, 5 giorni anche per gli alunni in isolamento prima delle nuove regole. Si torna in classe con tampone negativo. FAQ

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le nuove FAQ sul sito dedicato alla gestione della pandemia aggiornate al nuovo decreto anti covid approvato dal Governo e già in Gazzetta Ufficiale.

