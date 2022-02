Quanto guadagna il vincitore del Festival di Sanremo 2022: c’è un premio in denaro? (Di sabato 5 febbraio 2022) Per il vincitore del Festival di Sanremo 2022 c’è un premio in denaro e Quanto guadagna il cantante campione della 72esima edizione? Ve lo diciamo subito: non sono previsti premi in denaro per i cantanti che partecipano alla gara, a eccezione di un rimborso spese inferiore ai 50.000 euro, così come da tradizione. La visibilità è il miglior premio possibile per questi artisti, discorso diverso invece per il cachet che andrà ai cantanti che faranno da ospiti, come per esempio Laura Pausini e Cesare Cremonini. Il guadagno per il vincitore del Festival però sarà elevato data la grande visibilità che otterrà durante e dopo la kermesse canora. La canzone infatti, presumibilmente, avrà ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 5 febbraio 2022) Per ildeldic’è uninil cantante campione della 72esima edizione? Ve lo diciamo subito: non sono previsti premi inper i cantanti che partecipano alla gara, a eccezione di un rimborso spese inferiore ai 50.000 euro, così come da tradizione. La visibilità è il migliorpossibile per questi artisti, discorso diverso invece per il cachet che andrà ai cantanti che faranno da ospiti, come per esempio Laura Pausini e Cesare Cremonini. Il guadagno per ildelperò sarà elevato data la grande visibilità che otterrà durante e dopo la kermesse canora. La canzone infatti, presumibilmente, avrà ...

