Q-Commerce La società del tutto e subito

(Di sabato 5 febbraio 2022) Q sta per «quick», veloce. È l’evoluzione degli acquisti online, che in Italia guadagnano terreno e, dopo la vastità dell’offerta, puntano sulla rapidità. Pochi minuti, o addirittura 540 secondi, e si ricevono a domicilio prodotti alimentari, farmaci, fiori, profilattici. A consegnarli sono start-up e vecchi colossi che soddisfano l’accelerazione dei bisogni di una collettività pigra e impaziente. Affidando i ritmi e le dinamiche del lavoro a un algoritmo. Con tutte le incognite del caso. Gli ingredienti per la pasta quando l’acqua sta per bollire; una bottiglia di vino, con gli ospiti già accomodati sul divano. Un regalo dimenticato a una festa ormai iniziata: giocattoli, fiori, un gingillo tecnologico, una qualunque salvezza con il fiocco. Una nuova lampadina se la vecchia si è appena fulminata, la medicina per la gola al primo accenno di tosse, magari i preservativi durante i ...