Premier League 2021/2022, pareggio inutile tra Burnley e Watford: restano in zona retrocessione (Di sabato 5 febbraio 2022) pareggio a reti bianche decisamente deludente tra Burnley e Watford, che così restano in zona retrocessione nella classifica di Premier League 2021/2022. Finisce 0-0 tra l'ultima in classifica e la terzultima, che dunque non spiccano il volo e rischiano grosso di dover salutare il massimo campionato inglese a fine anno. Ci si aspettava maggior vigore in quella che per entrambe era una grande occasione per risollevarsi e tornare alla vittoria, ma nel recupero della diciassettesima giornata c'è solo un punto a testa che non sposta più di tanto la situazione di classifica. Maggiori occasioni, a ogni modo, per i padroni di casa, che sfiorano il gol per due volte poco dopo l'ora di gioco, gli ospiti che hanno cambiato ...

