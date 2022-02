Niente stage né esami scritti: son tornati i sessantottini (Di sabato 5 febbraio 2022) Zuppa di Porro. Tornano gli studenti in Piazza e siccome so’de sinistra hanno ragione. Per fortuna che Giubilei c’è. Rep e Manifesto fanno il loro lavoro. Casini vede il Cav e Brunetta dice che non vuole il bipolarismo e te credo ha sempre perso. Gisutizia qualcosa si muove? Forse Il covid ci costa cara in farmacia Olimpiadi comuniste in cui si saldano i rapporti tra Xi e Putin Messina parla con Dimito e le nomine che deve fare Draghi #rassegnastampa5feb L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 5 febbraio 2022) Zuppa di Porro. Tornano gli studenti in Piazza e siccome so’de sinistra hanno ragione. Per fortuna che Giubilei c’è. Rep e Manifesto fanno il loro lavoro. Casini vede il Cav e Brunetta dice che non vuole il bipolarismo e te credo ha sempre perso. Gisutizia qualcosa si muove? Forse Il covid ci costa cara in farmacia Olimpiadi comuniste in cui si saldano i rapporti tra Xi e Putin Messina parla con Dimito e le nomine che deve fare Draghi #rassegnastampa5feb L'articolo proviene da Nicola Porro.

Advertising

gahanist1 : @Mauri459066571 @valechindamo niente, naturalmente, ma indignarsi per pignoleria non cambierà il@fatto che un ragaz… - darianafromPU : Rkomi è solo fuckable but let's be honest... NON DA LETTERALMENTE IL NIENTE IN THAT FUCKING STAGE - immreb : @tdkauxsia anch’io ho fatto il vaccino e il braccio fa sempre più male da lunedi ora me lo taglio ???????????? niente io… - MareMalf : @GianniJ08 Veramente moltissimo, da subito e sempre di più. Ho 57 anni e sono di gusti musicali decisamente rock. L… - norwegiansun1 : amo sei seria? vedete che non avete idea delle lauree. non lo sapete punto. io di comunicazione so ZERO NIENTE. men… -