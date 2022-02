Mahmood e Blanco: “I favoriti non vincono mai” (Di sabato 5 febbraio 2022) Un successo dietro l’altro per l’inedita coppia sanremese formata da Mahmood e Blanco che, dopo aver esordito come la canzone più ascoltata di sempre in un giorno su Spotify, hanno conquistato la vetta su tutte le piattaforme digitali. I favoriti per la vittoria della 72esima edizione del Festival di Sanremo, hanno incontrato la stampa e, proprio riguardo la possibilità di vederli trionfare a Sanremo 2022, hanno dichiarato di essere molto tranquilli perché, alla fine, “i favoriti non vincono mai“, scherzano i due. “Sanremo è pieno di alti e bassi a livello di energia. Ieri sera mi è venuta mezza congestione perché ho preso un po’ di freddo ma a livello di umore sono felice di essere con Blanco perché mi ha aiutato tanto. Mi sta insegnando molte cose come ad esempio essere un pelo ... Leggi su zon (Di sabato 5 febbraio 2022) Un successo dietro l’altro per l’inedita coppia sanremese formata dache, dopo aver esordito come la canzone più ascoltata di sempre in un giorno su Spotify, hanno conquistato la vetta su tutte le piattaforme digitali. Iper la vittoria della 72esima edizione del Festival di Sanremo, hanno incontrato la stampa e, proprio riguardo la possibilità di vederli trionfare a Sanremo 2022, hanno dichiarato di essere molto tranquilli perché, alla fine, “inonmai“, scherzano i due. “Sanremo è pieno di alti e bassi a livello di energia. Ieri sera mi è venuta mezza congestione perché ho preso un po’ di freddo ma a livello di umore sono felice di essere conperché mi ha aiutato tanto. Mi sta insegnando molte cose come ad esempio essere un pelo ...

