M5s, Grillo: rotazione o limiti alla durata delle cariche (Di sabato 5 febbraio 2022) "Estendere la partecipazione dei cittadini alle decisioni e alla crescita della società civile". E' uno dei cinque punti che Beppe Grillo elenca in un post pubblicato sul suo blog e intitolato '5 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 5 febbraio 2022) "Estendere la partecipazione dei cittadini alle decisioni ecrescita della società civile". E' uno dei cinque punti che Beppeelenca in un post pubblicato sul suo blog e intitolato '5 ...

Advertising

petergomezblog : M5S, Di Maio lascia il Comitato di garanzia. La lettera a Conte e Grillo: “Sostengo il nuovo corso, ma voglio la li… - Agenzia_Ansa : Luigi Di Maio si è dimesso dal comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle. L'annuncio arriva con una lettera a Giu… - fattoquotidiano : M5S, Grillo rivendica i risultati: “Cambiamenti rivoluzionari”. E lancia “5 stelle polari per passare dagli ardori… - Rosyfree74 : RT @erretti42: Anticipa la richiesta di Conte e chiede rispetto per la pluralità. Ora la guerra al leader con continui interventi a fatti… - avimmaisacap : M5S, Grillo rivendica i risultati: “Cambiamenti rivoluzionari”. E lancia “5 stelle polari per passare dagli ardori… -