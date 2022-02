M5S, Grillo: “Passare da ardori giovanili a maturità” (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il Movimento è nato nel 2009, ma è stato concepito sul volgere del millennio. Oggi è un giovane Post-Millennial con le paure e le speranze della sua generazione”. Lo scrive Beppe Grillo in un post dal titolo ‘5 stelle polari’. “Il Movimento è stato accusato della stessa involuzione e aver rinnegato i valori su cui è nato. Quest’accusa ricorda la parabola della trave e della pagliuzza, come se gli errori degli altri giustificassero i propri. E ben più gravi, tra l’altro, perché fatti da adulti smaliziati e non da giovani visionari e ingenui, continua sottolineando: “Questa nostra rivoluzione democratica è oggi chiamata a Passare dai suoi ardori giovanili alla sua maturità, senza rinnegare le sue radici ma individuando percorsi più strutturati per realizzarne il disegno”. “La nostra ... Leggi su italiasera (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il Movimento è nato nel 2009, ma è stato concepito sul volgere del millennio. Oggi è un giovane Post-Millennial con le paure e le speranze della sua generazione”. Lo scrive Beppein un post dal titolo ‘5 stelle polari’. “Il Movimento è stato accusato della stessa involuzione e aver rinnegato i valori su cui è nato. Quest’accusa ricorda la parabola della trave e della pagliuzza, come se gli errori degli altri giustificassero i propri. E ben più gravi, tra l’altro, perché fatti da adulti smaliziati e non da giovani visionari e ingenui, continua sottolineando: “Questa nostra rivoluzione democratica è oggi chiamata adai suoialla sua, senza rinnegare le sue radici ma individuando percorsi più strutturati per realizzarne il disegno”. “La nostra ...

