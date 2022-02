Il monologo di Maria Chiara Giannetta sui non vedenti | “Oltre ciò che si vede”

(Di sabato 5 febbraio 2022) Affrontare il palco dell’Ariston non è mai un compito facile. Ma non per, che ha affiancato Amadeus alla conduzione della quarta serata del Festival di Sanremo 2022, dimostrando una spigliatezza e una capacità di stare sul palco degna di una veterana. L’attrice, però, ha soltanto 29 anni, e ha saputo coniugare la sua ironia e la sua semplicità con momenti più seri e toccanti, come ilche ha voluto dedicare alle persone nonche l’hanno aiutata ad entrare perfettamente nel ruolo di Blanca, protagonista dell’omonima serie targata RaiUno. L’attrice, infatti, ha interpretato una giovane donna che, a causa di un incidente, ha perso la vista quando era bambina. Una donna che, mossa dalla sete di giustizia dovuta alla morte della sorella per mano di un ...

...c'è stata l'attriceChiara Giannetta , rivelazione della recente fiction Blanca e brillantissima in un duetto musicale con Maurizio Lastrico (suo partner in Don Matteo) e in unsulla ...Credits: Getty Images Terzo look: l'abito florealeChiara Giannetta ha sostenuto il palco con ... leggera ma anche profonda, intrattenendo il pubblico con il canto per passare poi al(...(Repubblica TV) Una di loro, Michela, prende la parola sul palco: “Non perdiamoci di vista”. Maria Chiara Giannetta nella fiction Blanca. Il monologo integrale: "È bello andare oltre ciò che si vede" ...In mezzo, anche un monologo di Maria Chiara Gianetta affiancata dai “guardiani”, persone non vedendi che le hanno dato consigli non solo per il ruolo di “Blanca”, ma anche per vivere meglio. Ma la top ...