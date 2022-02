Il Milan riapre la corsa scudetto, il derby contro l’Inter è dei rossoneri: Giroud ribalta il vantaggio di Perisic (Di sabato 5 febbraio 2022) Grandissime emozioni nel derby della 24esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Inter e Milan in una sfida che non ha bisogno di presentazioni. Tre punti importantissimi per i rossoneri che riaprono la corsa scudetto. Pioli recupera Tomori, ma il difensore non è tra i titolari, i rossoneri si affidano a Giroud al posto dell’attaccante Ibrahimovic. Inzaghi risponde con Dzeko e Lautaro Martinez, infortunato Correa. Il primo tempo è di marca dell’Inter, gol annullato a Dumfries. La gara si sblocca al 38esimo con un perfetto inserimento di Perisic. Nel secondo tempo il Milan sale in cattedra e, nel finale, riesce a ribaltare la partita. Il grande protagonista è stato ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 5 febbraio 2022) Grandissime emozioni neldella 24esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Inter ein una sfida che non ha bisogno di presentazioni. Tre punti importantissimi per iche riaprono la. Pioli recupera Tomori, ma il difensore non è tra i titolari, isi affidano aal posto dell’attaccante Ibrahimovic. Inzaghi risponde con Dzeko e Lautaro Martinez, infortunato Correa. Il primo tempo è di marca del, gol annullato a Dumfries. La gara si sblocca al 38esimo con un perfetto inserimento di. Nel secondo tempo ilsale in cattedra e, nel finale, riesce are la partita. Il grande protagonista è stato ...

