Etoile de Bessèges 2022: Tobias Halland Johannessen beffa tutti in salita, eccellente terzo Antonio Tiberi. Bettiol si gioca la vittoria (Di sabato 5 febbraio 2022) Parla, non con poca sorpresa, norvegese la quarta tappa dell’Etoile de Bessèges 2022. La frazione più dura, con partenza da Saint-Hilaire-de-Brethmas ed arrivo in vetta sul Mont Bouquet ha visto trionfare il giovane corridore della Uno-X Pro Cycling Tobias Halland Johannessen, già protagonista nelle scorse giornate. Otto corridori all’attacco nella prima fase di gara: Flavien Maurelet (St-Michel-Auber 93), Samuel Leroux (Go Sport-Roubaix Lille Métropole), Antoine Raugel (AG2R Citroën Team), Joel Suter (UAE Team Emirates), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Tony Gallopin (Trek-Segafredo), Alexis Gougeard (B&B Hôtels-KTM) e Emmanuel Morin (Team U Nantes Atlantique). Il gruppo ha gestito la situazione e, proprio in vista dell’ascesa conclusiva, è andata a ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Parla, non con poca sorpresa, norvegese la quarta tappa dell’de. La frazione più dura, con partenza da Saint-Hilaire-de-Brethmas ed arrivo in vetta sul Mont Bouquet ha visto trionfare il giovane corridore della Uno-X Pro Cycling, già protagonista nelle scorse giornate. Otto corridori all’attacco nella prima fase di gara: Flavien Maurelet (St-Michel-Auber 93), Samuel Leroux (Go Sport-Roubaix Lille Métropole), Antoine Raugel (AG2R Citroën Team), Joel Suter (UAE Team Emirates), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Tony Gallopin (Trek-Segafredo), Alexis Gougeard (B&B Hôtels-KTM) e Emmanuel Morin (Team U Nantes Atlantique). Il gruppo ha gestito la situazione e, proprio in vista dell’ascesa conclusiva, è andata a ...

