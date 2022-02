Daniela | uccisa dal marito durante una lite | aveva 51 anni Lui chiama i carabinieri e confessa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Daniela uccisa

Un agricoltore di 53 anni, Giorgio Meneghel ha ucciso la moglie 51enne,Cadeddu , e poi ha chiamato il 112 dicendo cosa aveva fatto. Il delitto è avvenuto in un'abitazione in via Roma, dopo ...L'hacolpendola ripetutamente con un oggetto contundente trovato in casa. Così è morta assassinata da suo marito la 51enneCareddu ,all'alba di oggi 5 febbraio. L'assassino è il 52enne Giorgio Meneghel . Il delitto si è consumato a Zeddiani, in provincia di Oristano, in Sardegna . Da quanto si apprende tra ...Un altro femminicidio si è consumato all’alba di oggi a Zeddiani, piccolo paesino in provincia di Oristano. La vittima è Daniela Cadeddu, 51 anni, morta per mano del marito Giorgio Meneghel, di 53 ...Da quanto si apprende l’omicidio è avvenuto a seguito di una violenta lite. La vittima è Daniela Careddu, 51enne originaria di Cabras. A chiamare i carabinieri è stato l’omicida stesso, Giorgio ...