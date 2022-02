Carnevale | Bomboloni con la friggitrice ad aria | ottimi e veloci

Leggi su leggilo

(Di sabato 5 febbraio 2022) Vediamo insieme come possiamo preparare questa delizia in poco tempo e con la nostraad, per un risultato wow! In questo periodo di feste, anche se un po’ particolari, dovuto ancora alla pandemia per Covid, bisogna distrarsi in qualche modo. E aoltre che a mascherarsi bisogna fare qualche cosa fritto per L'articolo proviene da Leggilo.org.