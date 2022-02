Barcellona-Atletico Madrid | pronostico e possibili formazioni

(Di sabato 5 febbraio 2022) Una delle partite più importanti del calendario della Liga si svolgerà domenica 6 febbraio al Camp Nou, quando ilaccoglierà i campioni in carica dell’. Ilè attualmente quinto in classifica, vantando 35 punti nelle 21 partite di questa stagione, mentre l’è quarto, un punto sopra gli avversari questo fine settimana. Il calcio di inizio diè previsto alle 16:15 Prepartita: a che punto sono le due squadre?Non si può sfuggire al fatto che è stata una stagione difficile per il, ??con la squadra catalana fuori ritmo quando si tratta della corsa ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'allenatore dell'Madrid Simeone punge il collega delXavi Diego Simeone, allenatore dell'Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro ilpungendo ...Xavi, in conferenza stampa lancia un avviso ai partenopei Xavi tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l'e in vista dello spareggio di Europa League contro il Napoli, ha lanciato un avviso ai partenopei: ...«L’Europa League la vedo come un’opportunità. Un’opportunità di giocarla, di vincerla, è una competizione europea importante». Con ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L’allenatore dell’Atletico Madrid Simeone punge il collega del Barcellona Xavi Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza ...