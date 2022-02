Atp Pune 2022: il montepremi e il prize money (Di sabato 5 febbraio 2022) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Pune 2022. L’evento andrà di scena sul cemento indiano tra lunedì 31 gennaio e domenica 6 febbraio. Cut off molto alto in Asia, dove l’ultimo giocatore ammesso direttamente nel main draw è stato l’australiano Vukic, numero 156 del ranking. Sarà il russo Aslan Karatsev a guidare il seeding, seguito dagli azzurri Lorenzo Musetti e Gianluca Mager. In totale saranno quattro gli italiani in tabellone, vista anche la presenza di Federico Gaio e Stefano Travaglia. Il prize money totale dell’evento corrisponde a 443.020 euro, dei quali 41.420 spetteranno di diritto a colui il quale trionferà in finale, con annessi 250 punti a impreziosire la cifra menzionata. Di seguito la distribuzione completa di premi in denaro e ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Ile ildell’Atp 250 di. L’evento andrà di scena sul cemento indiano tra lunedì 31 gennaio e domenica 6 febbraio. Cut off molto alto in Asia, dove l’ultimo giocatore ammesso direttamente nel main draw è stato l’australiano Vukic, numero 156 del ranking. Sarà il russo Aslan Karatsev a guidare il seeding, seguito dagli azzurri Lorenzo Musetti e Gianluca Mager. In totale saranno quattro gli italiani in tabellone, vista anche la presenza di Federico Gaio e Stefano Travaglia. Iltotale dell’evento corrisponde a 443.020 euro, dei quali 41.420 spetteranno di diritto a colui il quale trionferà in finale, con annessi 250 punti a impreziosire la cifra menzionata. Di seguito la distribuzione completa di premi in denaro e ...

Advertising

infoitsport : ATP 250 Pune, niente da fare per Musetti: la corsa si ferma ai quarti di finale - infoitsport : ATP 250 Pune, niente da fare per gli italiani: fuori anche Travaglia - marcomazz : Prima finale ATP a Pune per Emil Ruusuvuori, A tratti #tennis micidiale in progressione. Muy bien #Ruusuvuori #ATPPune - TennisWebMag : Stop ieri nei tornei ATP di Pune e Cordova per @lorenzomusetti_ @stetone91 e @lorenzo_sonego , non senza recriminaz… - Alebr84 : RT @Tennissimoworld: ATP 250 di PUNE, Musetti e Travaglia escono ai quarti nonostante i favori del pronostico -