“Aspettano un figlio”. Cicogna in arrivo per la coppia vip: la gioia più grande dopo un anno di fidanzamento (Di sabato 5 febbraio 2022) Splendida notizia per l’attore, che diventerà papà. Ormai tutti hanno saputo di questa grande novità e i fan stanno già festeggiando alla grande. Per lui si tratterà precisamente del quinto figlio, avendone avuti quattro dalle nozze con l’ex moglie. Lei invece non ne ha mai avuti e quindi avrà per la prima volta la gioia di partorire. Nonostante lui sia stato sposato per molti anni con una grande attrice e l’abbia amata moltissimo, ha definitivamente voltato pagina ed è pronto a costruire questa famiglia. Tempo fa lui aveva spiegato ai suoi fan di essersi separato dalla moglie ma di aver avuto con lei ”una relazione straordinaria. Io so che la amerò sempre e che lei mi amerà per sempre”. Poi aveva aggiunto che ”come famiglia, abbiamo costruito qualcosa di davvero ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Splendida notizia per l’attore, che diventerà papà. Ormai tutti hsaputo di questanovità e i fan stgià festeggiando alla. Per lui si tratterà precisamente del quinto, avendone avuti quattro dalle nozze con l’ex moglie. Lei invece non ne ha mai avuti e quindi avrà per la prima volta ladi partorire. Nonostante lui sia stato sposato per molti anni con unaattrice e l’abbia amata moltissimo, ha definitivamente voltato pagina ed è pronto a costruire questa famiglia. Tempo fa lui aveva spiegato ai suoi fan di essersi separato dalla moglie ma di aver avuto con lei ”una relazione straordinaria. Io so che la amerò sempre e che lei mi amerà per sempre”. Poi aveva aggiunto che ”come famiglia, abbiamo costruito qualcosa di davvero ...

