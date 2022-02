Ascolti TV Digital | Venerdì 4 Febbaio 2022. Bene Sanremo (226 mila). Il monologo di Drusilla è la clip sanremese più vista ieri (Di sabato 5 febbraio 2022) Auditel Digital Nella giornata di ieri, Venerdì 4 febbraio 2022, il programma più visto in diretta streaming è la quarta serata del Festival di Sanremo 2022 con un amr-d di 226.000 (Sanremo Start a 179k, PrimaFestival a 78k). Tra i canali generalisti Quarto Grado – Le Storie si piazza secondo con 5.000 device collegati nel minuto medio. Grazie a Sanremo la Rai domina nel totale Tempo Speso (TTS) sul lineare nell’intera giornata con una percentuale del 58% (ma la curva ha un’impennata nella fascia di messa in onda del Festival). Il picco della seconda serata del Festival di Sanremo si è registrato alle 22.42 (tra Irama e Grignani e Rettore-Ditonellapiaga) ed è pari ad un amr-d di 301.000 (nel 2021 era di 174k alle 23.02). Nel ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 5 febbraio 2022) AuditelNella giornata di4 febbraio, il programma più visto in diretta streaming è la quarta serata del Festival dicon un amr-d di 226.000 (Start a 179k, PrimaFestival a 78k). Tra i canali generalisti Quarto Grado – Le Storie si piazza secondo con 5.000 device collegati nel minuto medio. Grazie ala Rai domina nel totale Tempo Speso (TTS) sul lineare nell’intera giornata con una percentuale del 58% (ma la curva ha un’impennata nella fascia di messa in onda del Festival). Il picco della seconda serata del Festival disi è registrato alle 22.42 (tra Irama e Grignani e Rettore-Ditonellapiaga) ed è pari ad un amr-d di 301.000 (nel 2021 era di 174k alle 23.02). Nel ...

Advertising

fabiofabbretti : RT @davidemaggio: Ascolti TV Digital | Giovedì 3 febbraio 2022· In 197 mila per Sanremo su Raiplay, Masterchef a 29 mila. On demand Uomin… - davidemaggio : Ascolti TV Digital | Giovedì 3 febbraio 2022· In 197 mila per Sanremo su Raiplay, Masterchef a 29 mila. On demand… - Mattiabuonocore : Ieri Masterchef ha raggiunto un amr-d di 29.000 nei due episodi di messa in onda. Si tratta del risultato più alto… - Mattiabuonocore : I picchi digital mi sembrano più 'veri' dei picchi normali: l'altra sera con i Maneskin, ieri tra Mahmood e Blanco… - Mattiabuonocore : Ascolti TV Digital | Giovedì 3 febbraio 2022. In 197 mila per Sanremo su Raiplay. On demand Uomini e Donne tiene te… -