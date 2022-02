Visite fiscali, obbligo fasce reperibilità: se il docente si assenta dal proprio domicilio deve avvertire la scuola (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il decreto del 17 ottobre 2017, n. 206 stabilisce che i lavoratori in malattia della PA, sono obbligati a restare a casa ed essere reperibili in caso di visita fiscale. Le fasce da rispettare sono: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, anche nei giorni festivi e non lavorativi. Cosa deve fare il docente o l'ATA se è assente al momento della visita fiscale? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il decreto del 17 ottobre 2017, n. 206 stabilisce che i lavoratori in malattia della PA, sono obbligati a restare a casa ed essere reperibili in caso di visita fiscale. Leda rispettare sono: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, anche nei giorni festivi e non lavorativi. Cosafare ilo l'ATA se è assente al momento della visita fiscale? L'articolo .

