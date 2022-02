Via Regione Siciliana, via Esterna Monte Caputo e zone a monte di Monreale, sospesa erogazione dell’acqua (Di venerdì 4 febbraio 2022) Monreale – sospesa da questa mattina l’erogazione idrica nella parte alta di Monreale, e precisamente in Via Regione Siciliana, via Esterna monte Caputo, via Togliatti, via sant’Antoninello. L’interruzione è dovuta ad un guasto improvviso del Pozzo Rinazzo. I tecnici dell’Ufficio acquedotto comunale – comunica l’amministrazione comunale – hanno dovuto sospendere il servizio e quindi l’erogazione dell’acqua. I tecnici del comune già dalle prime ore della mattinata sono all’opera per l’individuazione del guasto. Dopo l’intervento l’erogazione dell’acqua riprenderà regolarmente. L'articolo Filodiretto Monreale. Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 4 febbraio 2022)da questa mattina l’idrica nella parte alta di, e precisamente in Via, via, via Togliatti, via sant’Antoninello. L’interruzione è dovuta ad un guasto improvviso del Pozzo Rinazzo. I tecnici dell’Ufficio acquedotto comunale – comunica l’amministrazione comunale – hanno dovuto sospendere il servizio e quindi l’. I tecnici del comune già dalle prime ore della mattinata sono all’opera per l’individuazione del guasto. Dopo l’intervento l’riprenderà regolarmente. L'articolo Filodiretto

Advertising

COVIDbot_ITA : RT @RegioneER: #Coronavirus. Appuntamento fisso per gli #openday vaccinali under 20: dal 5 febbraio in #EmiliaRomagna ogni sabato vaccino s… - RegioneER : #Coronavirus. Appuntamento fisso per gli #openday vaccinali under 20: dal 5 febbraio in #EmiliaRomagna ogni sabato… - Nutizieri : Semplificazione, la ricetta bianca va online: sul Fascicolo sanitario anche le prescrizioni di farmaci a pagamento… - Regione_Sicilia : #Palermo, @Musumeci_Staff: «Al via i lavori sul “tappo” della circonvallazione» - - retesoletv : Alle 13.30 il #TgUmbria. In #scaletta anche: • la #protesta degli #studenti nel @Comuneperugia • l'andamento dell… -