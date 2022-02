Un milione di firme per 'il modello europeo' contro la Superlega (Di venerdì 4 febbraio 2022) È l'iniziativa di un gruppo di cittadini europei dal titolo 'Win It On The Pitch (Vincere sul campo)'. La Commissione ha registrato l'iniziativa e adesso gli organizzatori hanno sei mesi per avviare ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 4 febbraio 2022) È l'iniziativa di un gruppo di cittadini europei dal titolo 'Win It On The Pitch (Vincere sul campo)'. La Commissione ha registrato l'iniziativa e adesso gli organizzatori hanno sei mesi per avviare ...

Ultime Notizie dalla rete : milione firme Un milione di firme per 'il modello europeo' contro la Superlega Una raccolta di firme contro la Superlega. Un milione di firme per dire no al progetto elitario dei grandi club europei, spingendo la Commissione Ue a pronunciarsi sul tema. È l'iniziativa di un gruppo di cittadini europei dal titolo 'Win It On ...

Azione di protesta di Greenpeace al Festival di Sanremo - Se la petizione " Stop alla pubblicità delle aziende inquinanti ", sostenuta da più di trenta organizzazioni, raggiungerà il traguardo di un milione di firme raccolte, la Commissione europea sarà ...

Un milione di firme per "il modello europeo" contro la Superlega La Gazzetta dello Sport Nuovo Palafersini di Fiumicino, la Lega: “Una beffa: 5 milioni per un progetto vecchio” E’ quanto si legge in una nota a firma di Federica Poggio e Giuseppe Picciano, esponenti della Lega Salvini Premier, che aggiungono: “Progettato su standard vetusti. Non aderenti alle attuali norme.

INTERLIVE | Brozovic-Inter, rettilineo verso la firma: rebus sul quando per un totale di circa 48 milioni bonus esclusi. L’Inter è la sua prima scelta, probabilmente lo è sempre stata per diversi motivi. Su quando avverrà la firma non possiamo dirlo, almeno per il momento ...

