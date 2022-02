Traffico Roma del 04-02-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra l’uscita per laFiumicino e Ciampino ancora difficoltà in tangenziale verso San Giovanni tra Corso Francia e via Salaria a Laurentino rallentamenti in via Andrea di Bonaiuto per un incidente avvenuto all’altezza di via di Vigna Murata di Taggì poi su via Aurelia in uscita daper un incidente avvenuto all’altezza di via Lamberto da Fagnano è lungo via Tuscolana dove per un altro incidente in prossimità di via Sestio Calvino ci sono disagi in direzione raccordo Intanto ilsu via Flaminia Nuova in uscita dalla città tra Corso di Francia e via di Grottarossa qui segnalato Inoltre Un incidente alla Garbatella in corso fino alle 17:30 una manifestazione in via Capitan Bavastro possibili rallentamenti per ...