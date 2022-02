SkyDeck Europe apre la call per accelerare startup italiane ed europee (Di venerdì 4 febbraio 2022) SkyDeck Europe, il progetto dell’acceleratore dell’Università di Berkeley SkyDeck, dall’hub di innovazione italiano Cariplo Factory, e dal gruppo internazionale di real estate, infrastrutture e rigenerazione urbana Lendlease, ha aperto una call per accelerare le startup italiane ed Europee. La sede base sarà a Milano, presso il Mind Milano Innovation District – il distretto dell’innovazione nato nel 2018 nell’ex area Expo. Per candidarsi a SkyDeck Europe c’è tempo fino al prossimo 28 febbraio. Cosa offre SkyDeck Europe Nel corso del percorso promosso da SkyDeck Europe le startup selezionate avranno la possibilità di ... Leggi su fmag (Di venerdì 4 febbraio 2022), il progetto dell’acceleratore dell’Università di Berkeley, dall’hub di innovazione italiano Cariplo Factory, e dal gruppo internazionale di real estate, infrastrutture e rigenerazione urbana Lendlease, ha aperto unaperleede. La sede base sarà a Milano, presso il Mind Milano Innovation District – il distretto dell’innovazione nato nel 2018 nell’ex area Expo. Per candidarsi ac’è tempo fino al prossimo 28 febbraio. Cosa offreNel corso del percorso promosso daleselezionate avranno la possibilità di ...

