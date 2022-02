Scuola, iscrizioni alle superiori: a Milano è boom di artistico e scientifici (Di venerdì 4 febbraio 2022) La corsa per iscriversi alle scuole superiori termina oggi alle 20. Ma già da oltre una settimana a Milano diversi istituti milanesi sono ' sold out', come i licei scientifici (che si confermano la ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 febbraio 2022) La corsa per iscriversiscuoletermina oggi20. Ma già da oltre una settimana adiversi istituti milanesi sono ' sold out', come i licei(che si confermano la ...

