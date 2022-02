“Scappa e vinci” | il romanzo di Antonello Marchitelli

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 4 febbraio 2022) “” diè uncorale in cui si presentano dei personaggi differenti tra loro per età, etnia e ceto sociale, che si trovano improvvisamente a far parte di una rocambolesca caccia al tesoro in cui la posta in gioco è molto alta: la possibilità di un cambio radicale di vita. L’autore narra una storia tra il tragico e il grottesco in cui si riflette sui gesti estremi che possono scaturire dalla disperazione, e su come l’essere umano sia debole e corruttibile, specialmente quando a dettare le regole è il dio denaro. In questa vicenda cruda e realistica nessuno si salva dal giudizio impietoso del lettore e tutti, anche i più insospettabili, possono sporcare la propria coscienza con colpe più o meno gravi. Eusebio, Chiara, Gino, Vincenzo, Ester, Guenda e Raffaele, ...