Sardenaira | la ricetta della focaccia di Fulvio Marino

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Da non perdere ladi, lacon la passata di pomodoro per le ricette E’ sempre mezzogiorno. E’ ladi oggi 4 febbraio 2022 di, lacon più lievitazioni, unaperfetta da provare magari anche per l’ultima serata del festival di Sanremo. Olive, aglio, capperi, olio di oliva, passata di pomodoro e poi solo dopo la cottura mettiamo le acciughe sott’olio. Se vigliamo possiamo anche scegliere questo impasto per preparare altre focacce. Ecco ladicon il pomodoro e le acciughe. Non ...