Salvini si gioca tutto sui referendum di primavera Affondo sulla giustizia, da Mattarella un assist alla Lega (Di venerdì 4 febbraio 2022) Una boccata d'ossigeno. Così viene letto all'interno della Lega il discorso di insediamento di Sergio Mattarella alla Camera. Le parole del Presidente rieletto su autonomia e giustizia hanno rincuorato i leghisti, dopo i musi lunghi di sabato scorso. Le affermazioni... Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Salvini gioca Saggezza e sterilità politica ... Salvini, Meloni, Berlusconi. Ma il rischio implosione incombe anche sui 5Stelle, con l'aperto ... Eppure proprio su questo si gioca una fetta consistente del nostro futuro. (*) direttore 'La Guida'

Torna a salire lo spreco di cibo, +15% nel secondo anno di pandemia ... che a livello nazionale e globale gioca la parte del leone con un'incidenza del 60 - 70% sulla ... Read More In Evidenza Salvini positivo al Covid, assente al giuramento di Mattarella 3 Febbraio 2022 ...

Salvini si gioca la rivincita (del Papeete), ma è lui quello che rischia di più (di R. Arditti) L'HuffPost Giustizia, da Mattarella assist a Salvini, che si gioca tutto sui referendum Referendum giustizia, al voto tra il 15 aprile e il 15 giugno. Una boccata d'ossigeno. Così viene letto all'interno della Lega il discorso di insediamento di Sergio Mattarella al ...

Dove va Salvini? ha giocato di rimessa, limitandosi a ribattere con una serie di “no” alle proposte del leghista nella convinzione che la tattica attendista avrebbe sfiancato l’avversario, fino alla capitolazione. Ed ...

