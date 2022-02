Raptus Jovanotti | sfiora il bacio in bocca con Morandi E Amadeus crolla | quasi in lacrime | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Non doveva esserci,. Invece è salito sul palco del Festival di Sanremo una manciata di ore dopo essere arrivato a sorpresa in Riviera, avvistato in un hotel a due passi dall'Ariston. Ed ha incendiato il teatro con l'esplosivo medley in duetto con Gianni. Lorenzo è autore di Apri tutte le porte, il brano che il mito di Monghidoro ha portato in gara. Per la serata cover, Jova e Gianni passano in rassegna alcuni classici del repertorio sconfinato di quest'ultimo, a partire da Un mondo d'amore, per finire con Penso positivo, inno della fase rap di Mister Cherubini. La differenza anagrafica tra i due cantanti è un semplice e insignificante dettaglio. L'alchimia musicale e umana è incredibile, va in scena un karaoke scatenato ad altissimo livello eè talmente rapito dalla musica e dalla gioia da ...