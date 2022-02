Quarantena dimezzata per i non vaccinati: la circolare del ministero della Salute (Di sabato 5 febbraio 2022) La Quarantena per le persone non vaccinate - o che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni - passa da dieci giorni a cinque. Lo stabilisce una circolare del ministero ... Leggi su leggo (Di sabato 5 febbraio 2022) Laper le persone non vaccinate - o che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni - passa da dieci giorni a cinque. Lo stabilisce unadel...

