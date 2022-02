Advertising

sulsitodisimone : Processo Montante, la difesa di Di Simone: 'Non fu il suo braccio destro' - fisco24_info : Processo Montante, la difesa di Di Simone: 'Non fu il suo braccio destro': (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terra… - italiaserait : Processo Montante, la difesa di Di Simone: “Non fu il suo braccio destro” - MeridioNews : Processo Montante bis, 23 costituzioni di parti civile Indagine sui finanziamenti illeciti a favore di Crocetta - GDS_it : #Caltanissetta, 23 parti civili si sono costituite al processo 'Montante bis' che vede imputate 13 persone tra espo… -

Ultime Notizie dalla rete : Processo Montante

Adnkronos

Sono in 22, tra cui il Viminale e la Regione siciliana, a chiedere la costituzione di parte civile nell'udienza preliminare a carico di tredici imputati delbis' a Caltanissetta. La giudice per l'udienza preliminare Emanuela Carabotta ha rinviato l'udienza al prossimo 26 febbraio per sciogliere la riserva. La Procura nissena ha chiesto ...Ventitré parti civili si sono costituite a Caltanissetta nell'udienza preliminare del cosiddettoBis" che vede imputate 13 persone tra esponenti politici, ex assessori regionali, imprenditori e rappresentanti delle forze dell'ordine. Tra loro il Viminale, i ministeri dell'...Ecco chi era, secondo la difesa, Diego Di Simone uno degli imputati del processo d'appello ad Antonello Montante, che si celebra davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta. "Di Simone non fu il ...Per Montante e in primo grado aveva preso 14 anni, il pg Giuseppe Lombardo alla fine della requisitoria ha chiesto di ridurre la pena a 11 anni e 4 mesi. Il processo è stato rinviato a domani mattina ...