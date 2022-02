Presentato il Motorola Moto G Stylus 2022 | grande e funzionale

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il) è statoin via ufficiale: lo smartphone di fascia media è considerato un vero e proprio gigante per le diagonali dello schermo e per le caratteristiche generali. Senza ombra di dubbio, il principale punto a favore riguarda il pennino integrato, che consentirà di utilizzare a tutto tondo ildisplay IPS Max Vision 20:9 da 6,8 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 90Hz. Per chi ancora non lo conoscesse, andiamo a dare insieme un’occhiata circa le principali specifiche tecniche del device del produttore statunitense. Altra arma del nuovo) riguarda la batteria da 5000mAh. Procedendo con i dettagli ...