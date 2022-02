Pechino 2022, sci alpino: posticipata la seconda prova di discesa maschile causa vento (Di venerdì 4 febbraio 2022) posticipata la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Le condizioni meteo, soprattutto il forte vento, hanno costretto gli organizzatori a rinviare di un’ora il via della prova. Nuova partenza fissata alle ore 12.00 locali (5.00 italiane) di venerdì 4 febbraio. LA START LIST COME VEDERE LA GARA IN TV Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO Pechino 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022)lacronometrata dellaliberaai Giochi Olimpici di. Le condizioni meteo, soprattutto il forte, hanno costretto gli organizzatori a rinviare di un’ora il via della. Nuova partenza fissata alle ore 12.00 locali (5.00 italiane) di venerdì 4 febbraio. LA START LIST COME VEDERE LA GARA IN TV: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO SportFace.

