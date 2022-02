Orrore a Roma, viveva con il cadavere della compagna morta da 3 mesi: è giallo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Una scena davvero raccapricciante quella che si sono trovati davanti questa mattina i Carabinieri della stazione di Porta Portese, a Roma. I militari, entrando in un appartamento per un controllo, hanno trovato il cadavere di una donna di 80 anni in avanzato stato di decomposizione. Macabro ritrovamento a Roma I Carabinieri si erano recati nell’appartamento della donna per svolgere degli accertamenti. La signora, una 80enne di origine francese, avrebbe dovuto testimoniare in un processo, ma non si era presentata all’udienza. Il giudice, quindi, non riuscendo a rintracciarla in nessun modo, aveva chiesto alle autorità di effettuare un controllo. Giunti presso l’abitazione, in zona Roma sud, i militari non si sarebbero mai aspettati di trovarsi di fronte una scena simile. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 febbraio 2022) Una scena davvero raccapricciante quella che si sono trovati davanti questa mattina i Carabinieristazione di Porta Portese, a. I militari, entrando in un appartamento per un controllo, hanno trovato ildi una donna di 80 anni in avanzato stato di decomposizione. Macabro ritrovamento aI Carabinieri si erano recati nell’appartamentodonna per svolgere degli accertamenti. La signora, una 80enne di origine francese, avrebbe dovuto testimoniare in un processo, ma non si era presentata all’udienza. Il giudice, quindi, non riuscendo a rintracciarla in nessun modo, aveva chiesto alle autorità di effettuare un controllo. Giunti presso l’abitazione, in zonasud, i militari non si sarebbero mai aspettati di trovarsi di fronte una scena simile. Il ...

