Olimpiadi Pechino 2022 | calendario 5 febbraio | programma | orari | tv | streaming | finali e titoli in palio

Sabato 5 febbraio si assegneranno le prime medaglie alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sull nevi e sul ghiaccio cinesi andranno in scena sei eventi che metteranno in palio i primi titoli a cinque cerchi: skiathlon femminile per lo sci di fondo, 3000 metri femminili per lo speed skating, staffetta mista per il biathlon, salto con gli sci femminile, moguls maschile per lo sci freestyle e la staffetta mista per lo short track. L'Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming di venerdì 4 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Pechino

