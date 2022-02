“Non voglio sentirmi sotto esame”: Juve ‘bocciata’ dall’obiettivo di mercato (Di venerdì 4 febbraio 2022) Juve ‘bocciata’ sul mercato. Uno degli obiettivi ha rifiutato la destinazione bianconera, come spiegato in queste ore dal dirigente italiano. Il mercato invernale ha portato due colpi importanti in casa Juventus. L’arrivo di Vlahovic ha garantito a Massimiliano Allegri un bomber di spessore, di fatto uno dei più attivi in Serie A. Il serbo ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 4 febbraio 2022)sul. Uno degli obiettivi ha rifiutato la destinazione bianconera, come spiegato in queste ore dal dirigente italiano. Ilinvernale ha portato due colpi importanti in casantus. L’arrivo di Vlahovic ha garantito a Massimiliano Allegri un bomber di spessore, di fatto uno dei più attivi in Serie A. Il serbo ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Non voglio Omicidio di Grumo Nevano, la madre del reo confesso: "Non è più mio figlio, è un mostro" Napoli, 4 febbraio 2022 " " Non è più mio figlio, è un mostro . Quello non voglio più vederlo. Sono vicina alla famiglia di Rosa ". Sono parole cariche di dolore quelle della proferite da Cristina Salas , la madre di Elpidio D'Ambra , il 31enne arrestato con l'accusa di ...

Sanremo 2022, battuta poco carina di Iva Zanicchi: Drusilla Foer replica da applausi Non è però mancato un momento poco carino . Protagoniste Iva Zanicchi e appunto, Drusilla. La Zanicchi, dopo tanti anni, è di nuovo in gara al 'Festiva di Sanremo' con il brano ' Voglio amarti '. Iva,...

MotoGp, Mir: "Voglio un altro titolo, non ero il migliore nel 2020" Tuttosport Cristiano Ronaldo via dal Manchester United: l’ultimatum dell’ex Juve Il suo messaggio alla società è già arrivato forte e chiaro: “Non voglio stare qui per giocarmi il quinto, sesto o settimo posto. Sono qui per provare a vincere, per competere. Non accetto che nella ...

CAPOZUCCA: "NANDEZ-JUVE? IL GIOCATORE NON VOLEVA IL PRESTITO" oppure 'Non voglio sentirmi sotto esame'. Una cessione con obbligo di riscatto, oppure resto in rossoblù, insomma. Lui è convinto di poter giocare in un club al top in Europa. Ora è a Cagliari ed è ...

