Morte sul lavoro, Laila uccisa in fabbrica da "una macchina modificata per risparmiare tempo e denaro" (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Procura di Modena ha chiuso le indagini sull’incidente del 3 agosto nel quale ha perso la vita la giovane operaia: "Non era stata nemmeno formata" Leggi su repubblica (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Procura di Modena ha chiuso le indagini sull’incidente del 3 agosto nel quale ha perso la vita la giovane operaia: "Non era stata nemmeno formata"

Agenzia_Ansa : Sono state chiuse le indagini per la morte sul lavoro di Laila El Harim. La macchina in cui è morta 'è stata modifi…