Morgan contro Fantasanremo: “Meglio far recitare Dante, altro che ciao zia Mara!” (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ma perché un artista, anche di valore come Dargen D’Amico, dovrebbe esclamare un ‘ciao, zia Mara!’ piuttosto che ‘ciao, zio Pino!’ durante l’esecuzione del suo brano? O gridarlo all’inizio o alla fine come fatto da altri? Francamente, mi pare una stronzata!”. Morgan, intervistato dalla AdnKronos, si scaglia contro il meccanismo del Fantasanremo, che sta diventando quasi un festival nel festival all’interno di Sanremo 2022. Morgan lancia una controproposta, alternativa, magari per il prossimo Sanremo: “Se avessero pensato di obbligare a dire un verso della ‘Divina Commedia’ a testa a tutti i cantanti, in modo che alla fine delle cinque serate si sarebbe arrivati a dire tutto il primo canto dell’Inferno, allora sì che avrebbe avuto un ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ma perché un artista, anche di valore come Dargen D’Amico, dovrebbe esclamare un ‘, zia’ piuttosto che ‘, zio Pino!’ durante l’esecuzione del suo brano? O gridarlo all’inizio o alla fine come fatto da altri? Francamente, mi pare una stronzata!”., intervistato dalla AdnKronos, si scagliail meccanismo del, che sta diventando quasi un festival nel festival all’interno di Sanremo 2022.lancia unaproposta, alternativa, magari per il prossimo Sanremo: “Se avessero pensato di obbligare a dire un verso della ‘Divina Commedia’ a testa a tutti i cantanti, in modo che alla fine delle cinque serate si sarebbe arrivati a dire tutto il primo canto dell’Inferno, allora sì che avrebbe avuto un ...

Advertising

Adnkronos : #Morgan contro il #fantasanremo: 'Era meglio far recitare Dante, altro che ciao zia Mara!'. - StraNotizie : Morgan contro Fantasanremo: 'Meglio far recitare Dante, altro che ciao zia Mara!' - zazoomblog : Morgan contro Sanremo: “Quando sarò io il direttore artistico…” - #Morgan #contro #Sanremo: #“Quando - AliceMura109 : RT @NadiaPiazzoli: Ma ora un minuto di silenzio per ricordarci di quando Morgan scrisse un dissing contro il suo compagno Bugo che corse vi… - NadiaPiazzoli : Ma ora un minuto di silenzio per ricordarci di quando Morgan scrisse un dissing contro il suo compagno Bugo che cor… -