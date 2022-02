L’unico atleta di Tonga salta i Giochi di Pechino: «Devo aiutare la mia isola, qui muoiono di fame» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pita Taufatofua è il portabandiera di Tonga, ma non ha portato la bandiera alla cerimonia inaugurale dei Giochi di Pechino. Tonga non c’è, in Cina. Perché il suo atleta ha scelto di restare sull’isola ad aiutare i suoi connazionali, colpiti da una terribile eruzione vulcanica e dal seguente tsunami il 15 gennaio. Taufatofua è L’unico rappresentante olimpico: fa taekwoondo alle Olimpiadi estive e sci di fondo in quelle invernali. L’atleta era balzato agli onori delle cronache per le vesti tradizionali e l’avvenenza fisica sfoggiati nel corso delle inaugurazioni di Rio de Janeiro 2016 e dei Giochi invernali di Pyeongchang del 2018. Ora sta cercando di usare questa “fama” per sensibilizzare e lanciare appelli alle sue ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pita Taufatofua è il portabandiera di, ma non ha portato la bandiera alla cerimonia inaugurale deidinon c’è, in Cina. Perché il suoha scelto di restare sull’adi suoi connazionali, colpiti da una terribile eruzione vulcanica e dal seguente tsunami il 15 gennaio. Taufatofua èrappresentante olimpico: fa taekwoondo alle Olimpiadi estive e sci di fondo in quelle invernali. L’era balzato agli onori delle cronache per le vesti tradizionali e l’avvenenza fisica sfoggiati nel corso delle inaugurazioni di Rio de Janeiro 2016 e deiinvernali di Pyeongchang del 2018. Ora sta cercando di usare questa “fama” per sensibilizzare e lanciare appelli alle sue ...

