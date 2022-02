LIVE Sci alpino, Prova 2 Discesa Pechino 2022 in DIRETTA: comincia la seconda prova! (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.00 comincia LA seconda Prova DI Discesa MASCHILE! 4.57 Già ieri un passaggio al centro della pista ha creato qualche fastidio agli atleti: oggi le linee dovranno essere più precise, a costo di prendersi meno rischi. 4.53 Qualche buona percezione raccolta invece da Beat Feuz: il fuoriclasse svizzero è giunto in diciassettesima posizione nonostante non abbia spinto più di tanto. L’elvetico è un discesista che ben si adatta ad ogni tipo di pendio e potrebbe trovare il giusto feeling con una certa facilità anche sulla pista olimpica. 4.49 Fra i big il migliore in assoluto è stato Aleksander Aamodt Kilde: il norvegese ha chiuso settimo. Hanno giocato a nascondino Marco Odermatt e i due austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer, tutti e tre ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.00LADIMASCHILE! 4.57 Già ieri un passaggio al centro della pista ha creato qualche fastidio agli atleti: oggi le linee dovranno essere più precise, a costo di prendersi meno rischi. 4.53 Qualche buona percezione raccolta invece da Beat Feuz: il fuoriclasse svizzero è giunto in diciassettesima posizione nonostante non abbia spinto più di tanto. L’elvetico è un discesista che ben si adatta ad ogni tipo di pendio e potrebbe trovare il giusto feeling con una certa facilità anche sulla pista olimpica. 4.49 Fra i big il migliore in assoluto è stato Aleksander Aamodt Kilde: il norvegese ha chiuso settimo. Hanno giocato a nascondino Marco Odermatt e i due austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer, tutti e tre ...

