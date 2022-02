La crisi dei chip? Colpa (anche) degli investimenti su quelli più piccoli e moderni (Di venerdì 4 febbraio 2022) Uno studio di Idc fa luce sulle cause della crisi dei semiconduttori: a mancare sono soprattutto i chip con processi meno evoluti, sulla cui produzione non si è investito abbastanza Leggi su repubblica (Di venerdì 4 febbraio 2022) Uno studio di Idc fa luce sulle cause delladei semiconduttori: a mancare sono soprattutto icon processi meno evoluti, sulla cui produzione non si è investito abbastanza

Advertising

guerini_lorenzo : Come annunciato nella mia visita in #Libano la vigilia di Natale oggi consegniamo primi mezzi a #ForzeArmate libane… - TeresaBellanova : Gli oncologi parlano di “effetto pandemia” che sta mettendo in crisi gestione dei reparti e attività chirurgiche. È… - pietroraffa : Marco Damilano lucidissimo: 'Vi rendete conto? Stiamo dicendo che domani si scontrano Presidente della Repubblica… - VicienzoMyo : purtroppo la crisi esistenziale travestita da canzone danzereccia è una cifra dei siciliani sul palco dell'ariston,… - carle08 : RT @TeresaBellanova: Gli oncologi parlano di “effetto pandemia” che sta mettendo in crisi gestione dei reparti e attività chirurgiche. È im… -