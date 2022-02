La co-conduttrice diventa Zorro: «Per chi aveva paura di un uomo travestito». E gela Iva Zanicchi che fa allusioni (Di venerdì 4 febbraio 2022) Chi è Drusilla Foer, personaggio ideato da Gianluca Gori che stasera è sul palco di Sanremo. L’esordio: «Senta Amedeo, lei mi fa fare la valletta. Un inferno». E il finale con il monologo Leggi su corriere (Di venerdì 4 febbraio 2022) Chi è Drusilla Foer, personaggio ideato da Gianluca Gori che stasera è sul palco di Sanremo. L’esordio: «Senta Amedeo, lei mi fa fare la valletta. Un inferno». E il finale con il monologo

Advertising

day6svnt : drusilla SEI TE SANREMO TI PREGO DIVENTA LA PROSSIMA CONDUTTRICE UFFICIALEEEEEE #Sanremo2022 - shastafays : ma perché Lorena non può godersi il festival come ogni co conduttrice e deve per forza rispondere del razzismo bece… -