Honda | Marc Marquez | ' Ora sto bene | ma ho rischiato di smettere'

Ultime Notizie dalla rete : Honda Marc

'Essere in Malesia per questi test lo considero già un regalo, non mi aspettavo di poter essere qui a Sepang, anche il dottore non se lo aspettava - ha confessato ai microfoni di Sky Sport. 'Sono ...A distanza di oltre tre mesi dall'ultima gara disputata in occasione del Gp d'Emilia Romagna del 24 ottobre, che peraltro si è aggiudicato,Marquez è pronto a tornare in sella alla suae scendere in pista. Lo farà questo weekend per i primi test ufficiali della MotoGp in Malesia, a Sepang. "Essere in Malesia per questi test lo ...Milano, 4 febbraio 2022 - A distanza di oltre tre mesi dall'ultima gara disputata in occasione del Gp d'Emilia Romagna del 24 ottobre, che peraltro si è aggiudicato, Marc Marquez è pronto a tornare in ...“Essere in Malesia per questi test lo considero già un regalo, non mi aspettavo di poter essere qui a Sepang, anche il dottore non se lo aspettava – ha confessato ai microfoni di Sky Sport. “Sono ...