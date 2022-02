Highlights Cerimonia di Apertura Pechino 2022 VIDEO

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Idelladidei Giochi Olimpici invernali di. Venerdì 4 febbraio iniziano ufficialmente i Giochi cinesi eè la prima e finora unica città ad aver ospitato sia un’Olimpiade estiva che una invernale. Grande spettacolo nell’evento diallo stadio nazionale di, detto anche Nido d’Uccello dove si è svolta la consueta sfilata di tutte gli atleti dei 91 Paesi partecipanti. Grande emozione per l’Italia con la portabandiera Michela Moioli, che ha sostituito Sofia Goggia, out per infortunio e nuova portabandiera alladi Chiusura. Ecco le immagini salienti dellad’di...

I Giochi sono ufficialmente iniziati inaugurati dalla Cerimonia nel Bird's Nest, fra fuochi d'artificio e suggestivi giochi di Luce. Sui campi di gara invece belle notizie per la pattuglia azzurra dal ...