GF Vip, scena inaspettata: “Ha baciato sulla bocca Delia Duran” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Delia Duran si sta rivelando una sorpresa in questo GF Vip 6. Entrata alla fine, dopo l’uscita di scena del marito Alex Belli, contro ogni aspettativa si sta pian piano conquistando un posto d’onore nella Casa più spiata d’Italia. Ha certamente stravolto gli equilibri dei vipponi diventando molto amica di Miriana Trevisan e di Manila Nazzaro ma soprattutto, sorpresa delle sorprese anche per il conduttore, Delia Duran ha battuto la “rivale” Soleil Sorge al primo televoto verso la finale. Ora il GF Vip 6 è in pausa e Durante questa settimana del Festival di Sanremo 2022 Alfonso Signorini non tornerà per la seconda volta nella Casa dei vipponi. Delia Duran, scatta il bacio nella Casa Venerdì 4 febbraio 2022, dunque, il GF Vip 6 non andrà in ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022)si sta rivelando una sorpresa in questo GF Vip 6. Entrata alla fine, dopo l’uscita didel marito Alex Belli, contro ogni aspettativa si sta pian piano conquistando un posto d’onore nella Casa più spiata d’Italia. Ha certamente stravolto gli equilibri dei vipponi diventando molto amica di Miriana Trevisan e di Manila Nazzaro ma soprattutto, sorpresa delle sorprese anche per il conduttore,ha battuto la “rivale” Soleil Sorge al primo televoto verso la finale. Ora il GF Vip 6 è in pausa ete questa settimana del Festival di Sanremo 2022 Alfonso Signorini non tornerà per la seconda volta nella Casa dei vipponi., scatta il bacio nella Casa Venerdì 4 febbraio 2022, dunque, il GF Vip 6 non andrà in ...

Advertising

pagan_norse : @bluem00n7 Io sinceramente non conosco molto la scena dei vip italiani, quindi non conosco la maggior parte della g… - PasqualeMarro : #GrandeFratelloVip colpo si scena, voglio un figlio da… - twelvesfifth : per chi non lo sapesse sono astemia ma per la scena di arrivare e dire la parola d’ordine come una vip qualsiasi farei - tatella3000 : @tucciv66 @stanzaselvaggia Almeno sii più sincera ?? segui i cosiddetti vip per criticarli per poi vantarti dalla pa… - sciotto_cirino : GF Vip, Soleil sta male nella notte: preoccupazione per quella scena. Come sta ora -