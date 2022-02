Focene | al via i lavori di ripascimento e di manutenzione delle scogliere

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Fiumicino – Sono iniziati, con la cantierizzazionearee, idie rifioritura dellaammalorate del lungomare dicon conseguente. L’intervento riguarda i tre tratti della costa diche erano fortemente compromessi con rischi per le strutture balneari e l’incolumità pubblica. Isono progettati da Modimar ed eseguiti dall’impresa Infraterr. Un ulteriore passo degli interventi sulla località e sul tratto di mare disul quale l’amministrazione ha già previsto, nel pianoopere, di investire ulteriori risorse per dare una nuova prospettiva al litorale della località. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

