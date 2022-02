Festival di Sanremo scaletta: l’ordine di esibizione dei cantanti nella serata delle cover (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sul palco dell’Ariston è tutto pronto per la spumeggiante serata dedicata alle cover della musica italiana ed internazionale. Il Festival di Sanremo procede la sua marcia trionfale a suon di ascolti stratosferici e si appresta a vivere la serata più ritmata e ricca di ospiti. A tenere le redini del quarto appuntamento della kermesse saranno Amadeus e l’attrice Maria Chiara Giannetta, al debutto da co-conduttrice e reduce dal sensazionale successo sempre su Rai1 della sua Blanca. I 25 artisti torneranno tutti sul palco del teatro con la proposta delle loro cover dei più grandi successi della musica ed, in alcuni casi, saranno accompagnati da altri volti noti della nostra musica come l’attesissima Loredana Bertè. Nel quarto appuntamento della 72esima edizione ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sul palco dell’Ariston è tutto pronto per la spumeggiantededicata alledella musica italiana ed internazionale. Ildiprocede la sua marcia trionfale a suon di ascolti stratosferici e si appresta a vivere lapiù ritmata e ricca di ospiti. A tenere le redini del quarto appuntamento della kermesse saranno Amadeus e l’attrice Maria Chiara Giannetta, al debutto da co-conduttrice e reduce dal sensazionale successo sempre su Rai1 della sua Blanca. I 25 artisti torneranno tutti sul palco del teatro con la propostalorodei più grandi successi della musica ed, in alcuni casi, saranno accompagnati da altri volti noti della nostra musica come l’attesissima Loredana Bertè. Nel quarto appuntamento della 72esima edizione ...

