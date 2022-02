DRUSILLA FOER SMONTA IL DIVERBIO CON IVA ZANICCHI: “GIORNALISTI MIOPI, SIAMO AMICHE” (Di venerdì 4 febbraio 2022) DRUSILLA FOER è stata ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Costanzo: “Ieri sera ero molto orgoglioso di lei che ha una rubrica fissa nel nostro programma. La diversità intelligente fa colpo pure sul pubblico largo di Sanremo”. DRUSILLA: “Grazie, mi fa molto piacere detto da lei. Io credo in generale che il pubblico sia molto più pronto di quello che si pensi ai personaggi un po’ trasversali, un po’ eccentrici”. A proposito del travestimento da Zorro, “Ma come stavo bene? Finalmente mi sono vestita da Zorro perché da bambina mi volevano vestire da spagnola, da fatina, io invece mi volevo vestire da Zorro, da cowboy, da Pinocchio. Si è capito che mi ha fatto tanto male strappare i baffi finti?” “Ieri devo dire che all’Ariston c’era un’atmosfera affettuosa con gli autori, ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 4 febbraio 2022)è stata ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Costanzo: “Ieri sera ero molto orgoglioso di lei che ha una rubrica fissa nel nostro programma. La diversità intelligente fa colpo pure sul pubblico largo di Sanremo”.: “Grazie, mi fa molto piacere detto da lei. Io credo in generale che il pubblico sia molto più pronto di quello che si pensi ai personaggi un po’ trasversali, un po’ eccentrici”. A proposito del travestimento da Zorro, “Ma come stavo bene? Finalmente mi sono vestita da Zorro perché da bambina mi volevano vestire da spagnola, da fatina, io invece mi volevo vestire da Zorro, da cowboy, da Pinocchio. Si è capito che mi ha fatto tanto male strappare i baffi finti?” “Ieri devo dire che all’Ariston c’era un’atmosfera affettuosa con gli autori, ...

