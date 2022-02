Drusilla Foer e il monologo sull’unicità | “Le convinzioni non siano solo delle convenzioni”

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 4 febbraio 2022) “Non voglio ammorbarvi a quest’ora con parole sulla fluidità, sull’integrazione, sulla diversità. Diversità non mi piace perché ha in sé qualcosa di comparativo e una distanza che proprio non mi convince”. Ildialla terza serata del Festival di Sanremo è un’elogio dell’unicità, un invito ad apprezzare se stessi e le cose che ci rappresentano meglio. “Quando verbalizzo la diversità sento sempre di tradire qualcosa che penso o sento. Le parole sono come le amanti quando non si amano più vanno cambiate subito. Un termine in sostituzione potrebbe essere unicità, perché tutti noi siamo capaci di coglierla nell’altro e pensiamo di esserlo. Per niente, perché per comprendere la propria unicità è necessario capire di cosa è composta, di cosa siamo fatti. Di cose belle: le ambizioni, i valori, le ...