Covid in Toscana | bollettino 4 febbraio | quasi 7mila casi e 27 morti | ricoveri in calo

GiulioGrossi : @Emanuele676 @DM_Deluca Mi sembra evidente che ci siano delle discrepanze nei sistemi informativi - poetanaif : Covid in Toscana, dati del 4 febbraio: 6.769 nuovi contagi, 27 morti. Giù i ricoveri - LaMartinellaFI : Coronavirus, i casi continuano a scendere e da oggi in Toscana è disponibile la pillola anti-Covid - TgrRaiToscana : Oggi in Toscana scioperano gli autisti ed il personale di Autolinee Toscane, domani capitreno e macchinisti. Protes… - amiatanews : Toscana. Coronavirus: 6.769 nuovi casi; 15.962 test molecolari e 41.572 antigenici; 27 decessi; 13.188 guarigioni;… -

... che al momento resta sempre l'arma più efficace contro il- 19'. A differenza degli ... Tramite una scheda di pre - arruolamento, predisposta dalla Regionesulla base delle indicazioni ...Sono 555 i casi positivi notificati in, ma residenti in altre regioni. Complessivamente, 130.062 persone ( - 6.403) sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non ...In Toscana sono 771.885 i casi di positività al Coronavirus, 6.769 in più rispetto a ieri (3.074 confermati con tampone molecolare e 3.695 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,9% in più ...Grosseto: "Proprio in questi ultimi minuti è stata ufficialmente aperta ad Orbetello la bolla covid che andrà ad ospitare i cosiddetti ... Voglio ringraziare il direttore generale dell’Asl Toscana sud ...